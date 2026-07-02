Agro.- Detectados 3 nuevos casos de PPA en Catalunya, todos en la zona de alto riesgo

BARCELONA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura de la Generalitat ha informado de la detección de 3 nuevos casos de peste porcina africana (PPA) en jabalíes, todos en la zona de alto riesgo: Cerdanyola del Vallès, Barcelona y El Papiol (Barcelona).

En total se han analizado 431 muestras a lo largo de la semana, de las cuales 428 han resultado negativas, mientras que las positivas representan un 0,8% del total, informa la Conselleria en un comunicado este jueves.

Desde la detección del primer caso a finales de noviembre, se han analizado 8.324 jabalíes, de los cuales 358 han resultado positivos, y la zona de alto riesgo se ha delimitado en 19 municipios donde hay instaladas 47 trampas, 94 'pig brigs' o trampas colectivas y 350 cierres perimetrales.