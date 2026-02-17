Detectan 7 nuevos casos de PPA, uno fuera del radio inicial de Collserola (Barcelona)

Archivo - Control policial para limitar el acceso a la zona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)

El Ministerio de Agricultura ha anunciado la detección de 7 nuevos casos de peste porcina africana (PPA), uno de ellos en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona): este es el tercero fuera del radio inicial de Collserola (Barcelona) y está cerca de los otros dos anunciados el viernes en una urbanización de Molins de Rei (Barcelona).

En un informe consultado por Europa Press este martes, señala que Sant Feliu pasa a integrarse en la zona de alto riesgo, y eleva a 31 el número de focos totales detectados hasta la fecha en Catalunya.

Los nuevos casos forman parte de un grupo de 7 jabalíes hallados muertos, por lo que el balance oficial asciende a 162 animales positivos en 7 municipios: Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Terrassa, Rubí, Molins de Rei y el recién incorporado Sant Feliu de Llobregat (Barcelona).

CONTROL DENTRO DEL PERÍMETRO VALLADO

El virus se mantiene confinado dentro de la zona vallada perimetralmente, diseñada para evitar la diseminación de la enfermedad al exterior.

En el caso de Sant Feliu de Llobregat, se ha instalado un doble vallado siguiendo el trazado de la autopista A2 y la línea del AVE.

Hasta el momento se han analizado un total de 1.112 casos negativos, de los cuales 661 corresponden a animales capturados y 451 a investigaciones por vigilancia pasiva.

Además, se mantienen "controles estrictos" en las 57 explotaciones porcinas de la zona infectada, donde por ahora no se ha detectado sintomatología compatible con la enfermedad.

NUEVA ZONIFICACIÓN EUROPEA

El Ministerio destaca que trabaja junto a la Comisión Europea para transformar la actual "zona infectada" en las Zonas I y II del Reglamento de Ejecución (UE) 2023/594.

Esta propuesta se votará en el Comité Permanente de Plantas, Animales, Alimentación y Piensos (Comité PAFF) en Bruselas el 19 y 20 de febrero.

De aprobarse, esta nueva clasificación permitirá retomar los movimientos de cerdos domésticos, jabalíes y sus productos derivados desde estas áreas, siempre que se cumplan medidas de bioseguridad.