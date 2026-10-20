Empieza el II Congrés de l'Horta para destacar el "potencial productivo" del huerto

La secretaria de Alimentación de la Generalitat Rosa Cubel en la inauguración del II Congreso de l'Horta - GOVERN

GIRONA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Alimentación de la Generalitat, Rosa Cubel, ha inaugurado este martes el II Congrés de l'Horta de Catalunya, que se celebra hasta este miércoles en Salt y Girona para poner en valor el "potencial productivo" que tiene el huerto en Catalunya.

Según un comunicado del Govern, esta iniciativa se enmarca en el despliegue del Pla Director de l'Horta para reforzar el sector y valorar su importancia para Catalunya, cuyo congreso se convierte en un espacio de encuentro para compartir experiencias, poner en común el conocimiento e impulsar iniciativas que contribuyan al desarrollo del sector.

"Cuando hablamos de soberanía alimentaria y de autosuficiencia no estamos hablando de una Catalunya que tenga que producirlo absolutamente todo. Pero sí que debemos reforzar nuestra capacidad de producir alimentos aquí y preservar el conocimiento", ha dicho Cubel.

En este sentido, ha explicado que el huerto representa actualmente aproximadamente el 1,2% de la superficie agrícola en Catalunya y que, entre 2020 y 2025, la superficie hortícola se ha reducido en un 26%.

Ante esta evolución, ha defendido la necesidad de ir más allá de gestionar la situación actual y trabajar para revertir la tendencia: "Tenemos un objetivo muy claro: trabajar para fomentar el huerto en Catalunya y conseguir más producción", ha remarcado la secretaria.

PLA D'HORTA TECNIFICADA

Respecto al Pla de l'Horta Tecnificada 2026-28, aprobado el pasado 22 de septiembre como herramienta para mejorar la competitividad y la viabilidad de las explotaciones hortícolas, la secretaria ha destacado la iniciativa para dar respuesta a los principales retos del sector, como el incremento de costes, el cambio climático y la necesidad de utilizar recursos de forma más eficiente.

Entre las actuaciones previstas, hay una nueva línea de ayudas para invernaderos tecnificados, la creación de un invernadero de alta tecnología en la Escola Agrària de Cabrils (Barcelona) y una red de espacios demostrativos.