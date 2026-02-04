Agro.- Las empresas de recogida de carne de caza inician un "paro indefinido" por la PPA

Una piara de jabalíes - JARC

Los Punts Logístics de Carn de Caça (PLCC), las instalaciones autorizadas para la recogida, transporte y almacenamiento de piezas de caza, han convocado este miércoles un "paro indefinido" de sus servicios a consecuencia de la peste porcina africana (PPA), ha confirmado la Federació Catalana de Caça (FCC) en un comunicado.

"Desde diciembre de 2025, los PLCC han trasladado reiteradamente a la Administración la situación de riesgo operativo, económico y jurídico derivada de la desaparición de la salida comercial del jabalí y el incremento de los costes estructurales", explica la entidad.

A raíz de la convocatoria de paro, la conselleria de Agricultura ha iniciado una ronda de reuniones con representantes del sector, entre ellas la Agrupació de Societats de Caçadors i Pescadors de Catalunya (Agrupcat), según han confirmado fuentes de la entidad a Europa Press.

MENSAJE DE CALMA

La FCC ha insistido en el mismo comunicado en transmitir a los cazadores un mensaje de calma, en sus palabras, y ha admitido que "somos conscientes de que esta situación está generando preocupación entre muchos grupos de caza, hasta el punto de que algunas se plantean no salir a cazar por la falta de recogida".

Desde la entidad han instado a que el departamento encuentre una solución "cuanto antes mejor", que permita a estos grupos continuar con la actividad cinegética con normalidad.

EVITAR EL "COLAPSO"

El responsable de Fauna Cinegética de Unió de Pagesos, Joan Guitart, ha subrayado que ahora "la pelota está en el tejado de Agricultura", que a su parecer debe hacer lo que sea necesario para ponerse de acuerdo con los centros logísticos de recogida.

"Si no hay centros de recogida, no se cazarán jabalíes ni ningunas otras especies porque los animales no se pueden dejar tirados en el bosque", ha aseverado el representante sindical.

Ha argumentado que sin un control de la fauna cinegética habrá "más daños y problemas y menos control de los crecimientos" de estas especies, una situación que podría generar un colapso de todo el sistema en plena crisis de la PPA en Catalunya, a su juicio.