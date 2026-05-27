Agro.- Eurecat muestra en Bilbao su gemelo digital para la producción en la industria alimentaria

Eurecat muestra en Bilbao su gemelo digital - EURECAT

BARCELONA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El centro tecnológico Eurecat muestra, en la feria Food 4 Future - Expo Foodtech, celebrada en Bilbao el 27 y 28 de mayo, su gemelo digital para mejorar la gestión de la producción en la industria alimentaria, informa en un comunicado este miércoles.

Esta herramienta aplica la inteligencia artificial con el objetivo de contribuir a incrementar la eficiencia, la competitividad y la flexibilidad de las empresas ante las demandas del mercado.

El director de la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada de Eurecat, Xavier Domingo, ha explicado que el gemelo analiza los datos de las plantas industriales y con la información "mejora la planificación de la operativa con una gestión eficiente de los recursos".

También dota a las empresas alimentarias de una flexibilidad mayor para adaptarse a cambios en las órdenes de producción, la demanda de los clientes, la disponibilidad de materias primas o posibles interrupciones en la cadena de suministro.

ROBOTS AGRÍCOLAS

Además, Eurecat presenta en Food 4 Future el funcionamiento de robots agrícolas autónomos para la automatización de tareas en el campo y la agricultura de precisión avanzada, que realizan la polvorización, la fumigación, el cuidado y la cosecha de cultivos mediante la integración de tecnologías como la IA, la percepción inteligente, los algoritmos de decisión o la navegación autónoma.

También expone en la feria sus capacidades avanzadas de análisis biológico y molecular, mediante ciencias ómicas, como la metagenómica, la metabolómica y la proteómica, para determinar la salud del suelo agrícola y establecer estrategias de regeneración para su recuperación, entre otras soluciones.

En la producción de alimentos, Eurecat avanza una plataforma para la obtención y validación de ingredientes y nutracéuticos de origen natural a partir del aprovechamiento de subproductos.