Agro.- Europastry abrirá en 2027 un nuevo almacén en frío en Barcelona

Visita a las obras de la nueva planta - GOODMAN

BARCELONA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Europastry prevé abrir en 2027 un nuevo centro logístico de almacenamiento en frío en el Barcelona City Hub de Goodman, informa Goodman en un comunicado este martes.

El almacén está ubicado en los antiguos terrenos de Nissan y la empresa ha asegurado que "representa un hito significativo en la reindustrialización de la Zona Franca de Barcelona".

La directora de cadena de suministro del Grupo Europastry, Marta Mingell, ha explicado que esta instalación "permitirá seguir mejorando" el servicio a los clientes y reforzar la conexión entre las plantas de producción en Catalunya y los mercados internacionales.

La instalación combina almacenamiento de productos congelados a 22 grados negativos con zonas de manipulación a temperatura controlada y espacios de oficinas.

Las cámaras frigoríficas se han diseñado siguiendo un concepto box-in-box, que crea recintos térmicamente independientes, proporciona un aislamiento continuo y mantiene las condiciones de temperatura requeridas.