Agro.- Familia Torres gana el Premio Vinari de Enoturismo a la Mejor Actividad Medioambiental

BARCELONA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Familia Torres ha obtenido el Premio Vinari de Enoturismo a la Mejor Actividad Medioambiental para el Ciclo Viña Viva, un conjunto de actividades familiares que abordan, de una manera lúdica y didáctica, aspectos relacionados con el medio ambiente y la viticultura regenerativa, informa este lunes en un comunicado.

Se trata de talleres familiares que se llevan a cabo durante todo el año en la finca Mas La Plana, en Pacs del Penedès (Barcelona), cada uno centrado en una temática diferente, con el objetivo de acercar los visitantes a las prácticas sostenibles que realiza la bodega para combatir el cambio climático.

La experiencia de Familia Torres ha sido una de las 8 propuestas premiadas, de entre las más de 80 presentadas al certamen por parte de bodegas, alojamientos y restaurantes dedicados al enoturismo de Catalunya.

Los organizadores destacan "la calidad de las propuestas galardonadas, que combinan historia, cultura y diversión, y que tienen elementos para atrapar a los visitantes".

ABEJAS Y HUERTOS REGENERATIVOS

El Ciclo Viña Viva, que combina "la explicación didáctica con talleres creativos y la gastronomía de proximidad" arrancó el pasado mes de abril con una actividad centrada en el mundo de las abejas y en descubrir cómo y dónde viven, cómo se alimentan y cómo contribuyen a mantener los ecosistemas naturales.

La segunda actividad se ha celebrado este mes de noviembre y se ha focalizado en cómo organizar y mantener un huerto regenerativo y la importancia de los insectos y la biodiversidad.