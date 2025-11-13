Agro.- La FCAC alerta de que la campaña de miel alcanzará el 65% de la producción media

BARCELONA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) ha alertado de que la campaña de miel de este año será "difícil" y que alcanzará el 65% de la producción media, en un comunicado este jueves.

Ha detallado que en las cooperativas de Tarragona la producción se ha situado en este 65% y que se puede extrapolar al conjunto de Catalunya.

El representante del sector apícola, Jordi Brull, ha explicado que "ha sido una campaña reducida" pero con mayores costes de desplazamiento y una fuerte presión de la avispa asiática.

Por variedades, la miel de romero se ha reducido en un 80% respecto a una campaña normal, mientras que la de naranjo es un 40% menor, la multifloral, un 35% menor, y la de alta montaña, un 60% menor.

La entidad ha lamentado que el sector tiene problemas estructurales y ha señalado la "competencia desleal de mieles importadas y adulteradas que llegan a precios irrisorios".