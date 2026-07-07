Agro.- La FCAC prevé una cosecha de cereal de 1,7 millones de toneladas en Catalunya, un 10% menos

BARCELONA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) prevé una cosecha de cereal de 1,7 millones de toneladas en la campaña 2025-26, un 10% menos que el año anterior, pero por encima de la cosecha media de 1,24 millones de toneladas de las cuatro últimas campañas, informa en un comunicado este martes.

Por tipos de cereales, la producción de distribuirá en 743.393 toneladas de cebada, 477.866 de trigo, 345.519 de maíz de moro, 94.500 de triticale y 62.876 de avena.

Según el responsable de cereales de la FCAC, Antoni Llaràs, la evolución de la campaña de cereal ha sido "favorable" a pesar de las dificultades en el tramo final de la cosecha por el exceso de lluvias o las elevadas temperaturas a finales de mayo.

Desde la entidad, sin embargo, también han alertado del incremento de los costes de producción derivado de la subida de los carburantes o fertilizantes, lo que "está situando algunas producciones en el umbral de la rentabilidad".

A nivel estatal, la cosecha prevista para la campaña es de 20,56 millones de toneladas, también ligeramente por debajo de la media, por la caída del rendimiento en algunas zonas productoras por el calor excesivo, ha detallado la FCAC.