Agro.- La FCAC reclama concretar "medidas urgentes" contra la avispa asiática

BARCELONA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las cooperativas apícolas de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) han reclamado al Departamento de Agricultura de la Generalitat que concrete "medidas urgentes" para combatir la expansión de la avispa asiática.

Así lo expresa este lunes la entidad en un comunicado, en el que defiende que "aunque el sector ha expresado reiteradamente la preocupación provocada por esta especia invasora que amenaza a las abejas y la biodiversidad local", la administración continúa pendiente de emitir posibles soluciones.

En concreto, la FCAC ha pedido mantener una reunión con la dirección general de Políticas Ambientales y Medio Ambiente, la dirección general de Agricultura y Ganadería y la dirección general de Agents Rurals, con el objetivo de informar a los apicultores sobre la forma de actuar este año.

También ha solicitado una actualización y ampliación "inmediata" del Plan de control y gestión de la avispa asiática, que contemple objetivos concretos y un calendario definido e identifique responsables.

Según la entidad, en la última reunión de seguimiento el pasado noviembre el sector apícola cooperativo ya compartió propuestas para la disminución de esta especie, como el trampeo de avispas reinas, la autorización de productos atrayentes o una jornada especializada para los apicultores.