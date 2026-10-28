Agro.- El festival de cine Most 2026 entregará su premio honorífico a Lluís Llach

Imagen del cartel del Most Festival Internacional de Cinema del Vi 2026 - MOST

BARCELONA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Most Festival Internacional de Cinema del Vi 2026 otorgará su Premio Honorífico a Lluís Llach en reconocimiento a "su contribución al sector vitivinícola y su compromiso con el territorio", informa en un comunicado.

El festival, que se celebrará del 5 al 15 de noviembre en el Penedès (Barcelona) y del 25 al 29 en el Priorat (Tarragona), entregará el galardón al músico catalán durante la inauguración del evento el próximo 5 de noviembre.

Durante la jornada de clausura, por su parte, que se celebrará el 15 de noviembre en Vilafranca del Penedès (Barcelona), se entregarán los premios Most 2026 en las secciones de 'Collita', que contará con 38 trabajos de 16 países diferentes, y 'Brot', de una selección de 20 cortometrajes.

Además, por tercer año consecutivo el festival otorgará el premio 'Llavor', dedicado al talento joven y en el que competirán alumnos de escuelas de cine de Catalunya, y la Urban Vineyards Association (UVA) acudirá como invitada especial al festival.

El Most Festival está organizado por Cineclub Vilafranca y Vinseum, Museu de les Cultures del Vi de Catalunya, con el apoyo del Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès, el Ayuntamiento de Sant Sadurní, la Diputación de Barcelona, el Institut Català de les Empreses Culturals, la Generalitat de Catalunya y el Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi).