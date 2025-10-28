Agro.- Fundació Família Torres y Castellers de Vilafranca (Barcelona) realizan un taller solidario

BARCELONA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundació Família Torres y los Castellers de Vilafranca (Barcelona) se han unido para realizar un taller 'casteller' y una cata de vinos solidaria, y la recaudación se destinará a la asociación Autisme amb Futur, informan en un comunicado conjunto este martes.

La actividad se realizará el próximo 7 de noviembre en la sede de los Castellers de Vilafranca, y permitirá conocer espacios relacionados con su historia, funcionamiento y preparación de los 'castells'.

Asimismo, se realizará una visita a la exposición permanente de la trayectoria de la 'colla' y se hará una experiencia práctica de hacer un 'castell'.

Al finalizar, se realizará una cata de cuatro vinos del Penedès (Barcelona) de Familia Torres y Jean Leon: Waltraud, Clos Ancestral, Mas La Plana y Jean Leon 3055 Rosé.

La actividad tiene un precio de 25 euros para adultos y 10 euros para menores de edad, que se destinarán a la entidad, que atiende a más de 100 niños y apoya a 200 familias.