Agro.- Future Harvest apoya a 200 jóvenes agricultores para impulsar el relevo generacional

Agricultores - FUTURE HARVEST

BARCELONA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

EIT Food y la Fundación PepsiCo lanzan en España la inciativa europea Future Harvest, diseñada para apoyar a 200 jóvenes agricultores y a la próxima generación de profesionales del sector agrario para impulsar la resiliencia del campo y el relevo generacional.

El programa, cuya convocatoria ya está abierta, busca contribuir al desarrollo de explotaciones agrícolas más resilientes, viables y preparadas para responder a los desafíos del sector, informa la organización en un comunicado este martes.

En España, la iniciativa se desarrollará junto a Nouterra y Climate Farmers entre los meses de junio y diciembre, proporcionando a los agricultores que ya gestionan explotaciones o que están en proceso de relevo en terrenos familiares las habilidades, herramientas y redes necesarias para reforzar su viabilidad y resiliencia.

La vicepresidenta sénior de Impacto Social Global de PepsiCo y presidenta de la Fundación PepsiCo, Monica Bauer, ha afirmado que la conexión de la compañía con la agricultura es fundamental: "Los ingredientes de los productos de PepsiCo comienzan con los agricultores y las familias agrícolas, que se enfrentan a una presión creciente, desde el aumento de los costes hasta la incertidumbre climática".

El ceo de EIT Food, Richard Zaltman, ha destacado que el futuro agrícola de Europa depende de que la próxima generación "vea la agricultura como un espacio en el que construir, innovar y liderar".

FORMACIÓN

El programa combina formación online con experiencias prácticas sobre el terreno y aborda ámbitos como las prácticas agrícolas regenerativas y resilientes al clima.

También acerca a los jóvenes agricultores al uso de herramientas digitales y a la tecnología aplicada al campo, soluciones clave para monitorizar los cultivos y mejorar su eficiencia y rendimiento.

Además, incorpora formación financiera y empresarial, ofreciendo a los participantes recursos adaptados a la realidad de cada explotación, contribuyendo de este modo al emprendimiento y el liderazgo en las comunidades rurales.

TALENTO JOVEN

El lanzamiento de esta iniciativa llega en un "contexto especialmente relevante para el sector agrario español y europeo, marcado por el envejecimiento de la población agrícola y la necesidad de atraer y retener talento joven en las zonas rurales".

Actualmente, solo el 7,7% de los responsables de explotaciones agrarias en España tiene menos de 40 años, mientras que más del 40% supera los 65.

A nivel continental, Future Harvest llegará a 900 agricultores de España, Francia, Países Bajos, Turquía y Polonia, respondiendo a las necesidades del sector a nivel continental.