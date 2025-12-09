Agro.- Ganaderos cifran en 24 millones las pérdidas semanales del sector porcino español por la PPA

Ganaderos cifran en 24 millones las pérdidas semanales del sector porcino español por la PPA - EUROPA PRESS

BARCELONA, 9 (EUROPA PRESS)

El responsable del sector porcino de Unió de Pagesos, Rossend Saltiveri, que también es propietario de una granja de cerdos en Ivars d'Urgell (Lleida), y el presidente de Asaja Catalunya, Pere Roqué, han cifrado en 24 millones de euros las pérdidas semanales del sector porcino español por la peste porcina africana (PPA).

Lo han dicho en una atención a los medios este martes tras una reunión con el Govern para abordar el estado del virus en el territorio, en la que han felicitado al Ejecutivo catalán por la "rapidez de la actuación" y por tener contenido el foco en la zona de Collserola (Barcelona), todavía con 13 casos positivos en jabalíes muertos hallados en un radio de 6 kilómetros.

Las estimaciones de ambas entidades ganaderas se dan después de que Mercolleida, lonja considerada de referencia estatal en el ámbito del mercado porcino, haya bajado 20 céntimos el precio del kilo de cerdo, hasta los 1,10 euros, en respuesta a la PPA.

"El lunes de la semana pasada hizo una corrección de 10 céntimos y el pasado jueves volvió a bajar otros 10 céntimos. Esto son 20 céntimos por cerdo, que traducido por el peso que tenemos por cerdo, de 120 kilos, son 24 euros de momento de bajada", ha explicado Saltiveri.

Si se tiene en cuenta a todo el sector porcino español, que sacrifica un millón de cerdos al año, "son 24 millones de euros en estos momentos de reducción semanal que tenemos por esta afectación", ha añadido.

AYUDAS Y POBLACIÓN CINEGÉTICA

Hasta el momento, el Govern ha creado una línea de ayudas y subvenciones de 10 millones de euros, ampliable con 10 más, para mitigar el impacto económico de la PPA, y ha ampliado la línea de préstamos del Institut Català de Finances (ICF), destinada a empresas y entidades afectadas por emergencias climáticas, para incluir como posibles beneficiarios a afectados por el virus.

En respuesta, Roqué, presidente de la asociación agraria de jóvenes agricultores Asaja, ha celebrado las ayudas planteadas hasta el momento por parte de la Generalitat, aunque también ha alertado de que "harán falta más".

Ha subrayado que España y Catalunya son líderes de bioseguridad en el sector porcino, tras lo que ha defendido que "no podemos perder ni una granja por culpa de esta peste".

Asimismo, Roqué ha reivindicado la necesidad de abordar el exceso de población cinegética, en concreto de jabalíes salvajes, que "está provocando un desastre de más de 24 millones a la semana".