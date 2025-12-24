Las ayudas se han abonado - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Departament de Agricultura de la Generalitat abonó el 19 de diciembre 246.476,55 euros de las ayudas a conservar recursos genéticos agrícolas para entidades de conservación, dentro del Plan estratégico de la Política agraria común 2023-27.

Sirven para fomentar la descripción y conservación de recursos fitogenéticos para la agricultura y la alimentación, y promover el conocimiento entre agricultores, entidades y consumidores sobre estas variedades y canalizarlas en los mercados locales mediante el comercio de proximidad, informa el Govern este miércoles en un comunicado.

La Generalitat publicó en junio de 2024 la orden que aprobó las bases reguladoras de estas ayudas, y en agosto de ese año publicó la resolución que las convocó, con una dotación presupuestaria de 300.000 euros, de los cuales 129.000 corrían a cargo del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FE0).

Las actuaciones subvencionables son: conservación de variedades locales, PSC y PSUA; caracterización; multiplicación de variedades locales; realización de analíticas; mantenimiento y actualización de bases de datos conjuntas; y prospección y recopilación de conocimientos etnobotánicos de las variedades locales de interés agrario, de PSC y de PSUA.

Hay una ayuda máxima de 15.000 euros por beneficiario, con una intensidad de la ayuda del 100%.

El importe de la ayuda aprobada fue de 269.770 euros, aunque la certificación final ha sido de 20 expedientes, por un importe total de 246.476,55.