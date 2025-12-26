Agro.- La Generalitat asegura la "buena evolución" de la contención de la gripe aviar

El foco empezó en la comarca del Urgell (Lleida) - GENERALITAT DE CATALUNYA
LLEIDA, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Generalitat ha constatado una "buena evolución de la contención del foco" de gripe aviar surgido en la comarca del Urgell (Lleida), tras analizar todas las explotaciones avícolas y de autoconsumo en el radio de 3 kilómetros.
"Todas las explotaciones analizadas han dado negativo y se encuentran en perfectas condiciones sanitarias", informa el Departament de Agricultura este viernes en un comunicado.
Se ha activado el sacrificio de los animales de la explotación afectada, según la normativa sanitaria, para evitar cualquier riesgo de propagación.
YA ANALIZADO EL RADIO DE 3 KM
Veterinarios del Departament han visitado y analizado todas las explotaciones avícolas dentro del radio de 3 kilómetros establecido alrededor del foco, y todas las granjas de autoconsumo.
Este fin de semana se visitarán y analizarán las granjas del radio de 3 a 10 kilómetros.
REUNIÓN CON EL SECTOR
Este viernes el Departament se ha reunido con el sector avícola para informar sobre el foco y sobre lo que está haciendo para contenerlo desde que dio a conocer el caso positivo el 24 de diciembre.
El Govern ha destacado que "desde el inicio del foco, apenas hace dos días", también se ha reunido con los alcaldes incluidos en el radio afectado para informarles, resolver dudas y coordinarse.
BIOSEGURIDAD Y SALUD PÚBLICA
El Departament ha recordado la importancia de mantener y reforzar las medidas de bioseguridad en todas las explotaciones avícolas: sobre todo, limitar el acceso de personas ajenas a las granjas, extremar la higiene, evitar el contacto de aves con animales salvajes y avisar enseguida a veterinarios oficiales de toda sospecha de síntomas compatibles.
Ha recordado también que es una enfermedad infecciosa, causada por virus gripales de tipos A, que principalmente afecta las aves, mientras que el riesgo de transmisión a personas "es muy bajo y excepcional".
Además ha pedido colaboración ciudadana, sobre todo para decir si ha visto aves silvestres enfermas o muertas, avisando al 112 o a los Cuerpo de Agents Rurals, y "en ningún caso tocar, mover o transportar las aves".