Agro.- La Generalitat invierte 3,6 millones en impulsar el cooperativismo agrario catalán

Imagen de un campo de cultivo - GOVERN DE LA GENERALITAT

BARCELONA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Agricultura de la Generalitat ha hecho efectivo el pago de más de 3,6 millones de euros a través de dos ayudas para impulsar la transformación del sistema agroalimentario catalán y el cooperativismo agrario, informa este lunes en un comunicado.

A través de Impuls.Coop se han destinado 3.008.743,68 euros a favorecer la competitividad de las cooperativas, que representan un 33% del total de la producción final agraria, y su adaptación a los cambios en el sector alimentario.

Y mediante la Estratègia Alimentària de Catalunya (PEAC) se han invertido 631.778,82 euros para potenciar infraestructuras alimentarias compartidas, mejorar la sostenibilidad ambiental o fomentar proyectos de transformación, y mejorar así la cadena de valor alimentaria en Catalunya en todas sus fases, desde la producción al consumidor final.