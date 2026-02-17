El Govern abona 2,3 millones en ayudas a explotaciones afectadas por el granizo de abril

BARCELONA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat ha efectuado el pago de 2.304.157,69 euros de la convocatoria de ayudas extraordinarias destinadas a explotaciones de fruta y cultivos herbáceos afectadas por el episodio de granizo de abril de 2025, ha explicado este martes en un comunicado.

El objetivo de esta convocatoria es compensar las pérdidas que no estén cubiertas por los seguros agrarios de las explotaciones que se vieron afectadas por el episodio de granizo que tuvo lugar el 19 de abril del año pasado, ha detallado el departamento, para lo que se aprobó una convocatoria con un presupuesto final de 3.000.000 euros.

Un total de 170 personas se han beneficiado de las ayudas, o 1.804,34 hectáreas, en gran parte concentradas en explotaciones de fruta, con 165 beneficiarios, pero también 4 de cultivos herbáceos y 1 de cereza.

Por comarcas, la convocatoria incluye a 148 beneficiarios en Segrià (Lleida), 12 en el Pla d'Urgell (Lleida) y otros 10 en Urgell (Lleida).

Uno de los requisitos para recibir estas ayudas ha sido que los daños generados por el granizo en la explotación fueran superiores al 30%, y el importe, calculado en base a los datos de peritos de Agroseguro, ha sido del 80% de la diferencia entre la producción real esperada y la producción asegurada, multiplicado por el precio del porcentaje del daño y por el precio asegurado de los recintos afectados.