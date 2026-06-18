Agro.- El Govern abona casi 19 millones de ayudas a la producción agraria ecológica de 2025

Un campo de cultivo, en una imagen de archivo - DEPARTAMENT D'AGRICULTURA

BARCELONA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat hará efectivo a partir de este viernes el pago de 18.989.226 euros de las ayudas a la producción agraria ecológica de la campaña 2025 a 3.349 beneficiarios de 42 comarcas, lo que tendrá un impacto en 103.428 hectáreas de cultivo, ha informado el departamento en un comunicado este jueves.

El Govern continúa con el pago de las ayudas agroambientales enmarcadas en el Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (Pepac) 2023-2027 y cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), con el objetivo de cumplir con los compromisos adquiridos con los sectores agrario y ganadero.

El objetivo de estas ayudas es fomentar unas prácticas más respetuosas con el medioambiente y beneficiosas para la mitigación del cambio climático: por un lado, contribuyen a la mejora de la calidad del aire y, por otra, al mantenimiento y recuperación de la biodiversidad natural y a impulsar una agricultura más sostenible.