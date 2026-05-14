Agro.- El Govern abona 1 millón en ayudas a los cultivos con semilla certificada de arroz

Cultivos de arroz - GENERALITAT DE CATALUNYA

TARRAGONA 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat ha hecho efectivo el pago de 1 millón de euros correspondiente a las ayudas de 'minimis' destinadas a explotaciones agrarias de arroz que usan semilla certificada de la convocatoria de 2025, informa la Conselleria en un comunicado este jueves.

Las ayudas han beneficiado 804 explotaciones agrarias y más de 15.300 hectáreas de cultivo, mayoritariamente de las comarcas del Baix Ebre y el Montsià (Tarragona): un total de 9.978,59 hectáreas corresponden a la siembra en húmedo, con un importe de 737.487,21 euros, y 5.368,08 hectáreas, a la siembra en seco, con un importe de 312.512,79 euros.

Esta línea de ayudas tiene como objetivo fomentar el uso de semilla certificada para reducir el riesgo de invasión de malas hierbas y la propagación de enfermedades en los cultivos de arroz, contribuyendo así a la mejora de la sanidad vegetal y la calidad productiva.