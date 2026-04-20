El Govern abre las ayudas para las ADF con un presupuesto de 1 millón de euros

Imagen de un vehículo de las ADF - GOVERN DE LA GENERALITAT

BARCELONA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Agricultura de la Generalitat ha abierto este lunes la convocatoria de ayudas para las Agrupaciones de Defensa Forestal (ADF), con un presupuesto de 1 millón de euros, y que se podrán solicitar de forma telemática por un plazo de 15 días naturales.

El objetivo de esta partida pasa por potenciar el "papel clave" de las ADF en la prevención y lucha contra incendios forestales, tanto a través del apoyo al mantenimiento de su dispositivo operativo como la mejora del material necesario para llevar a cabo los trabajos de prevención y actuación, informa este lunes en un comunicado.

Según los datos compartidos por el departamento, actualmente existen 307 ADF en Catalunya, que representan a 669 municipios, cuentan con una superficie forestal asociada de 1.744.779 hectáreas y cubren el 87% de la superficie forestal catalana.