BARCELONA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat ha abierto por primera vez una convocatoria de ayudas para impulsar proyectos agroforestales resilientes en Catalunya, con una dotación total de 3 millones de euros entre 2026 y 2028, explica este miércoles en un comunicado.
Estas ayudas, matiza el departamento, no están pensadas para financiar actuaciones directas sobre el territorio, sino para dar las herramientas a los agentes locales para que planifiquen, diagnostiquen y definan estrategias compartidas, y facilitar recursos para desarrollar actuaciones que habitualmente no están cubiertas por los instrumentos de financiación convencionales.
Así, la convocatoria busca impulsar proyectos de paisajes resilientes --aquellos que tienen más capacidad para mantener el equilibrio y sus funciones ante los cambios sociales, económicos y ambientales-- que apuesten por un modelo de gestión que optimice los recursos naturales y la economía local para crear espacios más resistentes y adaptados a los nuevos escenarios de futuro.
El programa se ha llevado a cabo en dos fases, una primera en la que se han impulsado cinco proyectos piloto para poner a prueba instrumentos y metodologías, y una segunda que incluye la propia convocatoria de ayudas para impulsar nuevos proyectos de paisajes agroforestales resilientes.
La fecha límite para presentar las solicitudes es el 16 de marzo, y cada proyecto podrá optar a una financiación de un máximo de 200.000 euros, que cubrirá hasta el 80% del presupuesto del mismo.