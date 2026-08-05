Campos - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat ha convocado ayudas de las líneas del Plan de seguros agrarios 2026 para fomentar el uso de los seguros agrarios y salvaguardar las producciones agrarias y ganaderas ante riesgos climatológicos, informa este miércoles en un comunicado.

La convocatoria de ayudas correspondientes a los seguros agrarios del Plan 2026 se llevará a cabo mediante dos disposiciones, la primera, publicada este martes, con un presupuesto de 20 millones de euros, recoge las ayudas de las pólizas que entren en vigor hasta el 31 de diciembre de 2026.

Durante el mes de octubre de este año se prevé publicar una segunda convocatoria de las pólizas del Plan 2026 que entren en vigor después del 31 de diciembre de 2026.

A este presupuesto de 20.000.000 euros, cabe sumar los 8.990.000 euros que se convocaron con presupuesto avanzado de 2026 para cubrir una parte de las subvenciones correspondientes al Plan 2025.

Así, la aportación al fomento de los seguros agrarios ha alcanzado con esta convocatoria un presupuesto para el año 2026 de casi 29 millones de euros, cuantía que es ampliable de acuerdo con lo establecido en la propia convocatoria.

CAMBIOS DEL PLAN 2026

El Plan 2026 ha incorporado cambios significativos en las intensidades de las ayudas, especialmente por las AP, EAP y JA, aumentando los importes máximos de ayuda con el objetivo de reducir más el coste de la contratación de los seguros agrarios.

Las mejoras han sido, entre otras, el incremento de los porcentajes de subvención de las líneas agrícolas y ganaderas, pasando del 24-57% en el Plan 2025 al 75% en este plan por los AP, EAP y jóvenes, y del 60% por el resto de asegurados.

También la simplificación del sistema de ayudas, con un porcentaje general mayor y una partida presupuestaria específica, con cargo al Fondo Agrario Ganadero para las pólizas contratadas por AP/EAP/JA con un importe de 15 millones de euros.