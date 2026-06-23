Publicado 23/06/2026 18:05

Agro.- El Govern destina 2 millones a reforzar con más recursos el dispositivo de control de la PPA

La consellera Sílvia Paneque en rueda de prensa tras el Consell Executiu
La consellera Sílvia Paneque en rueda de prensa tras el Consell Executiu - EUROPA PRESS

BARCELONA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat reforzará el dispositivo de control de la peste porcina africana (PPA) con nuevos recursos humanos, tecnológicos y logísticos para mejorar la vigilancia, detección precoz, bioseguridad y capacidad de respuesta sobre el terreno, con una inversión superior a los 2 millones, informa en un comunicado tras el Consell Executiu de este martes.

Las contrataciones de emergencia responden a la necesidad de disponer "de forma inmediata" de recursos especializados para ejecutar las medidas previstas en el Plan de contingencia de la peste PPA y dar respuesta a las necesidades derivadas de la Resolución ARP/709/2026, de 12 de marzo, por la que se declaraba un nuevo foco de PPA.

Entre las actuaciones destaca un servicio integral de vigilancia nocturna mediante sistemas aéreos no tripulados, orientados a la colaboración con Agents Rurals en la zona de Barcelona.

Esta permite mejorar la localización y el seguimiento de jabalíes en zonas especialmente sensibles, como el entorno de Collserola, y el contrato, adjudicado a la empresa Vig-Sec-Drone SL, tiene un importe de 243.780,64 euros.

El dispositivo también incorpora nuevo material de monitorización de fauna salvaje, mediante el suministro de cámaras y candados específicos para el seguimiento de animales en entorno natural.

Esta herramienta permite mejorar la detección precoz, la obtención de información sobre movimientos de fauna y el conocimiento de la evolución del brote, y el contrato se ha formalizado con la empresa Serrallo Moret SL por un importe de 41.466,70 euros.

Otra de las actuaciones prioritarias es ampliar el servicio de extracción y traslado de cadáveres de jabalí para reducir las posibilidades de transmisión del virus, que se ha formalizado con el Secretariat de Federacions i d'Agrupacions de Defensa Forestal de Catalunya (SFADF) por un importe máximo de 1.658.839,81 euros.

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