Agro.- El Govern destina 2 millones a reforzar con más recursos el dispositivo de control de la PPA

La consellera Sílvia Paneque en rueda de prensa tras el Consell Executiu - EUROPA PRESS

BARCELONA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat reforzará el dispositivo de control de la peste porcina africana (PPA) con nuevos recursos humanos, tecnológicos y logísticos para mejorar la vigilancia, detección precoz, bioseguridad y capacidad de respuesta sobre el terreno, con una inversión superior a los 2 millones, informa en un comunicado tras el Consell Executiu de este martes.

Las contrataciones de emergencia responden a la necesidad de disponer "de forma inmediata" de recursos especializados para ejecutar las medidas previstas en el Plan de contingencia de la peste PPA y dar respuesta a las necesidades derivadas de la Resolución ARP/709/2026, de 12 de marzo, por la que se declaraba un nuevo foco de PPA.

Entre las actuaciones destaca un servicio integral de vigilancia nocturna mediante sistemas aéreos no tripulados, orientados a la colaboración con Agents Rurals en la zona de Barcelona.

Esta permite mejorar la localización y el seguimiento de jabalíes en zonas especialmente sensibles, como el entorno de Collserola, y el contrato, adjudicado a la empresa Vig-Sec-Drone SL, tiene un importe de 243.780,64 euros.

El dispositivo también incorpora nuevo material de monitorización de fauna salvaje, mediante el suministro de cámaras y candados específicos para el seguimiento de animales en entorno natural.

Esta herramienta permite mejorar la detección precoz, la obtención de información sobre movimientos de fauna y el conocimiento de la evolución del brote, y el contrato se ha formalizado con la empresa Serrallo Moret SL por un importe de 41.466,70 euros.

Otra de las actuaciones prioritarias es ampliar el servicio de extracción y traslado de cadáveres de jabalí para reducir las posibilidades de transmisión del virus, que se ha formalizado con el Secretariat de Federacions i d'Agrupacions de Defensa Forestal de Catalunya (SFADF) por un importe máximo de 1.658.839,81 euros.