Agro.- El Govern ejecuta una tercera corona para bloquear la PPA "por seguridad, no por necesidad"

1074877.1.260.149.20260402123008 Una valla indica la prohibición del acceso al Parque Natural de Collserola - David Zorrakino - Europa Press

Mossos abre diligencias por vandalismo sobre elementos de contención

CERDANYOLA DEL VALLÈS (BARCELONA), 2 (EUROPA PRESS)

El jefe del área regional de Barcelona de los Agents Rurals, Jaume Torralba, ha explicado que la Generalitat está planificando y ejecutando una tercera corona de barreras para evitar la propagación de la peste porcina africana (PPA) "por seguridad, no por necesidad".

Lo ha dicho este jueves en declaraciones a la prensa junto a la subinspectora de la comisaría de Cerdanyola del Vallès (Barcelona), Yolanda Candel, en la que ha detallado que esta tercera barrera va de la zona de Abrera (Barcelona), la B-40 y Terrassa (Barcelona).

Ha insistido en que esta tercera corona solo es "necesaria para dar tranquilidad al dispositivo" de que si algún jabalí consigue salir de las dos primeras coronas, algo que no ha pasado, quedará contenido en esta tercera.

Para ello, se están cerrando los pasos naturales que usa la fauna en ríos, rieras y torrentes, así como las zonas por las que los jabalíes circulan.

Torralba ha explicado que, hasta el momento, se ha extraído más de 3.000 jabalíes de la zona infectada, por lo que la densidad ha bajado "considerablemente", aunque aún hay algunos, y que la voluntad es, si es posible, hacer un vaciado sanitario y eliminar a todos los animales que quedan en esta zona.

RESPETAR LAS MEDIDAS

Candel ha pedido la colaboración ciudadana durante la Semana Santa y "ser muy conscientes" de la necesidad de respetar las medidas y prohibiciones para evitar la propagación de la enfermedad.

Ha recordado que en los cuatro meses que han pasado desde el inicio del brote, los Mossos d'Esquadra han levantado nueve actas por saltarse las prohibiciones, y ha explicado que se han abierto diligencias penales por la vandalización de uno de los elementos de contención.

Torralba ha explicado que fue en la zona de Sant Cugat (Barcelona), y que se manipularon reiteradamente las vallas con "daños muy graves", lo que provocó la salida de un jabalí de la primera corona que dio positivo por la enfermedad.