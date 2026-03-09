El Govern garantizará la producción y continuidad del cultivo de la avellana hasta 2028

Archivo - El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, este lunes en una visita a un avellanero en la Masó (Tarragona). - GOVERN DE LA GENERALITAT - Archivo

TARRAGONA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha presentado este lunes el Pla de l'avellana 2026-2028, un paquete de medidas para responder a las principales problemáticas del sector y garantizar así su continuidad y valorizar la producción, explica el Govern en un comunicado.

Ordeig ha explicado las medidas tras una visita a un campo de cultivo en la Masó (Tarragona), en la que ha explicado que el plan es clave para "garantizar el relevo generacional, no perder ninguna explotación por el camino y recuperar, mantener o aumentar la producción".

Así, el Pla de l'avellana ha definido las líneas estratégicas que permitan la recuperación del sector y la promoción de la producción y comercialización a través de políticas públicas estructurales, participativas y alineadas con las nuevas necesidades, defiende el Govern.

Los siete ejes estratégicos son la producción sostenible y sanidad vegetal, ayudas y financiación, impulso de la calidad de la avellana catalana, comercialización y promoción, mejora de las técnicas de riego, una oficina técnica y gobernabilidad, con la creación de una Taula de Governança de l'Avellana.

Ordeig ha recordado que "sin acciones coordinadas, el riesgo de perder explotaciones y conocimiento agrario es real e inmediato", una situación que ya es visible en el territorio y que refleja una problemática arrastrada durante décadas, ha añadido.

Según los datos del Govern, en los últimos tres años la superficie productiva se ha reducido casi un 30%, pasando de 11.050 hectáreas de avellanedos a las 7.851 hectáreas actuales.

Junto al envejecimiento y la presión de la competencia internacional, el sector también se ve afectado por otras dificultades como el aumento de los costes de producción, el abandono de terrenos y una sequía acumulada desde 2023 y 2024.