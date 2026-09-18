El Govern y el ICF amplían los préstamos Agroliquiditat hasta los 40 millones

Presentación de la amplicación de los préstamos ICF Agroliquiditat - GENERALITAT DE CATALUNYA

LLEIDA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación y el Institut Català de Finances (ICF) han acordado ampliar los préstamos ICF Agroliquiditat hasta los 40 millones de euros para reforzar el sector primario.

La medida reafirma la apuesta por fortalecer la viabilidad económica de las explotaciones agrarias, pesqueras y forestales, mejorar su competitividad y facilitar la incorporación de jóvenes al sector, informa la Generalitat en un comunicado este viernes.

La consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, ha explicado que la línea de ayudas debe servir para "ayudar a los empresarios del sector a hacer inversiones de futuro que les permitan tener una mirada a medio y a largo plazo", pero también para impulsar el relevo generacional.

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, ha afirmado que el sector primario "necesita herramientas útiles para continuar produciendo, invirtiendo y generando oportunidades en todo el territorio".

Por eso, ha dicho, con esta ampliación se facilita el acceso a la financiación "en condiciones ventajosas para que autónomos, empresarios y jóvenes puedan afrontar nuevos proyectos con más garantías".

PRÉSTAMO

De los 40 millones de euros adicionales, 13,3 millones se reservarán para autónomos y empresarios jóvenes de hasta 40 años, con el objetivo de facilitar su acceso a la financiación y favorecer el relevo generacional, y el préstamo se podrá solicitar a partir del lunes 21 de septiembre a través del web del ICF.

Desde la apertura de la línea, el ICF ha financiado a 2.561 autónomos y empresarios del sector primario con un total de 210 millones de euros, importe que, sumado a la ampliación anunciada, eleva la dotación total de los préstamos ICF Agroliquiditat a 250 millones de euros.

AYUDAS AL SECTOR

Agricultura ha aprobado una nueva línea de ayudas de 4 millones de euros destinada a cooperativas, sociedades agrarias de transformación (SAT) y empresas agroalimentarias afectadas por la sequía persistente, las altas temperaturas que han impactado especialmente en el sector de la pera y los efectos de la DANA en el Baix Ebre y el Montsià durante la campaña 2024-2025.

También ha impulsado una nueva línea, con una dotación de 360.000 euros, destinada a las comunidades de regantes afectadas por episodios climatológicos adversos, con el objetivo de apoyar las actuaciones e inversiones necesarias para recuperar y garantizar el correcto funcionamiento de las infraestructuras de regadío.

Además, el departamento ha publicado una nueva convocatoria de 5 millones del Fondo de Transición Nuclear (FTN) destinada a impulsar inversiones de modernización de las explotaciones agrarias de los municipios incluidos en las zonas de planificación de emergencia nuclear PENTA I y PENTA.