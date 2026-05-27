Agro.- El Govern intensifica en primavera la vigilancia y seguimiento del urogallo

Especies de urogallo - GOVERN

BARCELONA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, junto con el cuerpo de Agents Rurals, han intensificado esta primavera las acciones de seguimiento y protección del urogallo, catalogado como especie en peligro de extinción.

Entre las líneas principales de actuación este año destaca la monitorización telemática de las zonas con presencia de esta especie con el objetivo de reducir al máximo las molestias de origen humano, ha informado en un comunicado este miércoles.

Se instalarán cámaras para hacer seguimiento intensivo y detectar el acceso de personas no autorizadas a las zonas sensibles de la especie.

El urogallo es una especie muy sensible a las molestias durante todo el año, pero durante la primavera, cuando los machos se concentran en el canto, la presencia humana puede provocarles estrés hasta el punto de condicionar la presencia en estas zonas y reducir la posibilidad de fecundación de las hembras.

El seguimiento promovido por la Generalitat y el Conselh Generau d'Aran desde 1980 ha permitido analizar cuáles son los factores limitantes y las fases de ciclo vital de esta especie y ha determinado que el factor clave que es necesario mejorar es el éxito reproductor y aumentar el porcentaje de supervivencia de las postas.