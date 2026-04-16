Agro.- El Govern mantiene activo el sistema de vigilancia para las aves en Catalunya

Imagen de un ave de corral - GOVERN DE LA GENERALITAT

BARCELONA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Agricultura de la Generalitat mantiene activo el programa de vigilancia para aves de corral y salvajes con el objetivo de "detectar de forma precoz" la posible circulación del virus de la influenza aviar y evitar su propagación entre las explotaciones, informa este jueves en un comunicado.

La medida sigue al anuncio del Ministerio de Agricultura de levantar, a 16 de abril, la totalidad de las medidas de confinamiento para las aves de corral en todo el territorio tras una evaluación favorable del riesgo, lo que permite de nuevo que todas las explotaciones mantengan los animales al aire libre.

Desde el departamento han concretado que, pese a la buena evolución de la enfermedad, se mantendrán activos tanto los planes de vigilancia para aves de corral, que incluyen muestreos periódicos en explotaciones según criterios de riesgo, como para las aves salvajes, con un sistema de vigilancia pasiva a través de la investigación de aves enfermas o muertas.