Establecimiento de turismo rural - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación ha aprobado 11 solicitudes de ayudas a la diversificación agraria en explotaciones catalanas, por un importe total de más de 1,35 millones de euros, que generan un volumen de inversión de más de 3,38 millones, informa en un comunicado este viernes.

Esta resolución corresponde a una primera parte de las ayudas a la diversificación agraria del Contrato global de explotación (CGE) 2025 y tiene el objetivo de fomentar las inversiones que permitan generar rentas complementarias, reforzar la viabilidad de las explotaciones agrarias y favorecer el desarrollo económico del mundo rural.

Gran parte de las inversiones auxiliadas se concentran en la creación y mejora de establecimientos de turismo rural y agroturismo, la rehabilitación de edificaciones para usos turísticos, así como en actividades de transformación y comercialización de productos agrarios.

Los expedientes aprobados se distribuyen principalmente en las demarcaciones de la Catalunya Central, Lleida y Girona, con una presencia destacada de proyectos vinculados al turismo rural en comarcas como Osona, el Solsonès, la Segarra o Alt Empordà.

Se sigue trabajando para valorar el resto de expedientes que completarán la aprobación de las solicitudes de esta convocatoria, que se publicarán próximamente.