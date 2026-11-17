Imagen de un incendio - GENERALITAT DE CATALUNYA

LLEIDA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Agricultura de la Generalitat hace efectivo este martes el pago de 425.745 euros en ayudas a 49 explotaciones agrícolas afectadas por los incendios de junio y julio de 2025 en Tivenys, Aldover (Tarragona), Granyena de Segarra, Sanaüja y Vilanova de l'Aguda (Lleida).

La línea de ayudas tiene como objetivo apoyar la continuidad de la actividad agrícola en la zona, informa el Govern en un comunicado.

340.185 euros corresponden a 28 expedientes de agricultores profesionales, explotaciones agrícolas prioritarias y agricultores jóvenes; los 85.560 euros restantes, a 21 expedientes del resto de los beneficiarios.

La Subdirección General de Bosques ha hecho inversiones directas para la gestión posterior al incendio de los terrenos en los municipios de Paüls y Alfara de Carles (Tarragona).

También ha invertido en trabajos de reducción del riesgo de erosión en zonas sensibles afectadas por el incendio de julio de 2025 en Xerta (Tarragona).