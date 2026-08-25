Agro.- La granizada del lunes causó daños de hasta el 80% en cultivos de Lleida, según UP

Melocotón afectado por la granizada en Almenar (Lleida) - UNIÓ DE PAGESOS

Piden al Govern que valore "con celeridad" los daños para que los payeses puedan adecuar su IRPF LLEIDA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La granizada de este lunes causó daños de hasta el 80% en cultivos de melocotón tardío y superiores al 70% en plantaciones de almendras de la provincia de Lleida, según Unió de Pagesos (UP).

El sindicato ha reclamado este martes al Departamento de Agricultura del Govern que valore "con celeridad" los daños para que los payeses puedan acceder a sus fincas "lo antes posible" y para que se les aplique una adecuación de módulos del IRPF por la pérdida de ingresos sufrida, ha informado en un comunicado.

Concretamente, en municipios como Almenar, Alfarràs e Ivars de Noguera (Lleida) se vieron afectados hasta el 80% de cultivos de melocotón tardío, y de pera e higos en menor porcentaje.

En otras fincas de municipios como Alcarràs, Albatàrrec, Corbins (Lleida) o en la huerta de Lleida, la afectación fue de entre el 20% y el 30% en pera, manzana y melocotón.

Más del 80% de la fruta de hueso del Segrià (Lleida) ya estaba recogida y más del 70% de la pera también.

Por lo que se refiere a la fruta seca, el granizo hizo caer el 70% de las almendras en algunas zonas de Tremp, Abella de la Conca y Sant Romà d'Abella (Lleida).

PROVINCIA DE TARRAGONA

En los municipios de Falset, Marçà, Capçanes y en la zona del pantano de Guiamets (Tarragona), la tormenta afectó a alrededor del 50% de los viñedos pendientes de vendimiar.

En la comarca de la Ribera d'Ebre (Tarragona), el granizo afectó a tejados de uralita y placas solares de algunas fincas, aunque la mayoría de la fruta dulce de la zona ya estaba recogida.