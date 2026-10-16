Agro.- Hereu visita la D.O. Cava para conocer los principales retos del sector

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, junto a representantes del sector - D.O. CAVA

BARCELONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha visitado este viernes la sede de la D.O. Cava en Vilafranca del Penedès (Barcelona), donde le han presentado la dimensión industrial, exportadora y territorial del cava y los principales retos que afronta el sector, informa la denominación de origen en un comunicado.

Hereu ha sido recibido por la presidenta del ente, Marta Vidal, y la visita se enmarca en la voluntad de la D.O. Cava de intensificar y ampliar los contactos que mantiene con las diferentes administraciones.

Hereu ha puesto en valor "la relevancia de una denominación de origen que exporta el 60% de su producción".

Vidal ha explicado que su voluntad es crear "una nueva etapa para la D.O. Cava, con más presencia, más diálogo y una interlocución más activa con las instituciones".

"El Cava es un sector industrial, exportador y profundamente arraigado al territorio, y queremos reforzar esa posición, generar más valor y seguir proyectando toda la fuerza de nuestra marca y de nuestras empresas en los mercados internacionales", ha añadido.