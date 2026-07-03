Illa destaca la importancia de combinar tecnología con un sector primario puntero

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, durante su visita - GENERALITAT DE CATALUNYA

LLEIDA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacado este viernes, al visitar las obras de ampliación y modernización del regadío de la Conca de Tremp (Lleida), la importancia de combinar tecnología con un sector primario puntero: "Es el modelo de país que queremos".

Las obras las ejecuta la empresa pública Infraestructures de la Generalitat (Infraestructures.cat) en Talarn y Tremp, por un importe de 9.978.126 euros, informa el Govern en un comunicado.

Este proyecto llevaba parado desde 2017, ahora encara la segunda fase (que da continuidad a la tubería principal de la red primaria de riego entre Tremp y Talarn) y está previsto que quede terminado a finales de año.

La modernización permitirá mejorar la eficiencia en el uso del agua, reducir los costes energéticos de las explotaciones, incrementar la competitividad del sector agrario y reforzar su capacidad de adaptación a la sequía y al cambio climático.

4.500 HECTÁREAS

La infraestructura dará servicio a unas 4.500 hectáreas, de las que unas 2.670 corresponden al margen izquierdo del río Noguera Pallaresa y 1.830 al derecho.

Illa ha destacado que esta ampliación y mejora en el regadío hará posible que en la zona haya nuevos cultivos y marcará un "antes y un después".

Se enmarca en la nueva Estrategia de inversiones en regadíos 2025-2040, recién aprobada por el Govern, que prevé movilizar 3.090 millones de euros para actuar sobre más de 181.000 hectáreas de regadío en Catalunya.