Agro.- Illa insiste en la prudencia ante la PPA y destaca el primer paquete de ayudas al sector

BARCELONA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha hecho un nuevo llamamiento a la prudencia ante la peste porcina africana (PPA) y ha destacado el primer paquete de ayudas al sector acordado este martes tras la reunión del Consell Executiu.

"Mantenemos las medidas y protegemos al sector con un primer paquete de ayudas, subvenciones y préstamos", ha dicho este miércoles en un apunte en 'X' recogido por Europa Press tras la reunión de seguimiento de la PPA en la Generalitat.

En la reunión han estado presentes los consellers de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau; de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, y de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, además del delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto y el director general de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, entre otros.