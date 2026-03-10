Jaimejuan (Jarc) pide ayudas por el aumento de costes de exportar alfalfa a Oriente Medio

El miembro del sindicato agrario JARC Robert Jaimejuan posa para Europa Press en Alcarràs (Lleida) - Lorena Sopêna - Europa Press

LLEIDA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El miembro del sindicato agrario Jarc y gerente de Farcat, Robert Jaimejuan, ha reclamado ayudas al Gobierno para hacer frente al aumento de costes de las exportaciones de alfalfa a Oriente Medio provocado por el conflicto en Irán, en una entrevista a Europa Press este martes.

Jaimejuan ha explicado que el precio del transporte marítimo a la zona se ha encarecido entre un 50% y un 60% a causa de la incertidumbre de las navieras, lo que impacta directamente en el sector, ya que el primer cliente es Arabia Saudí, seguido de Emiratos Árabes Unidos (EAU) --afectado por el corte del estrecho de Ormuz--, y Jordania se sitúa en el cuarto puesto.

Ha explicado que la alfalfa se usa para alimentar a las grandes granjas de vacas que hay en estos países y que, en Arabia Saudí, pueden alcanzar las 90.000 cabezas, aunque también a caballos y camellos de carreras.

Ha dicho que "la única manera de solucionar" el impacto de este incremento de precios es que el Estado cree una línea de ayudas a fondo perdido que cubra un porcentaje de este incremento.

El agricultor ha alertado de que si el Estado no ofrece estas ayudas, el sector puede perder un mercado que "ha costado décadas consolidar".

UEA

Jaimejuan ha señalado que el principal problema derivado del conflicto es la imposibilidad de exportar a EAU a causa del bloqueo de Ormuz.

Ha detallado que es el segundo país con más exportaciones del sector catalán de alfalfa, con 106.000 toneladas anuales de balas deshidratadas y 20.500 toneladas anuales de pellets.

FERTILIZANTES

Jaimejuan también ha alertado del aumento de precios de los fertilizantes, que impacta directamente en el coste de los ferrajes y los cereales.

Ha recordado los datos publicados este lunes por Jarc, que señalan un incremento de entre 10 y 20 céntimos por litro de carburante agrícola en los primeros tres días del conflicto.

Por ello, la organización ha reclamado que se suspendan los aranceles a los fertilizantes y que se creen reservas estratégicas europeas de estos materiales.