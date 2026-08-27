Agro.- Jarc pide alargar la cosecha mecanizada de los olivos y equilibrar biodiversidad y actividad

Archivo - Imagen de un campo de olivos. - JARC - Archivo

BARCELONA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (Jarc) ha pedido al Departamento de Territorio de la Generalitat alargar el horario de cosecha mecanizada permitido en olivos y un "equilibrio" entre la protección de la fauna y la actividad agraria.

En un comunicado este jueves, la entidad explica que los productores pueden utilizar la maquinaria de recolección en las plantaciones intensivas de olivos hasta las 17 horas para evitar molestias en determinadas especies, unas restricciones que Jarc "no tienen suficiente en cuenta la realidad del trabajo en el campo".

Segun el director sectorial de olivos de Jarc, Joan Calam, desde la entidad entienden que la defensa de la biodiversidad es imprescindible y los agricultores son los primeros interesados en preservarla, pero han añadido que imponer normas "poco racionales y justas" dificulta aún más una actividad que ya afronta muchas dificultades.

En su lugar, la entidad ha reclamado regulaciones "basadas en criterios técnicos, proporcionales y compatibles con la continuidad de la actividad productiva".

"No planteamos un debate entre biodiversidad y campesinos. Lo que pedimos en una regulación inteligente que permita proteger la fauna y, a la vez, garantizar que las explotaciones sean viables y las personas puedan trabajar en condiciones adecuadas", ha explicado Calam.