Agro.- Jean Leon acogerá una exposición de 14 obras de la artista catalana Assumpció Mateu

La artista Assumpció Mateu - JEAN LEON

BARCELONA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La bodega Jean Leon acogerá una exposición de 14 obras de la artista catalana Assumpció Mateu, que también ha ilustrado la nueva añada del vino Jean Leon Vinya La Scala Cabernet Sauvignon Gran Reserva 2018, ha explicado este lunes en un comunicado.

La exposición podrá visitarse hasta finales de febrero, en horario de apertura de la bodega, y siempre con reserva previa, aunque la presentación de la muestra se celebrará el 17 de enero y contará con la presencia de la propia Mateu y será de acceso abierto al público.

La obra 'Puentes del alma: Mediterráneo', que ilustra la etiqueta "del vino más emblemático de la bodega", presidirá la muestra, que hace un recorrido por diferentes etapas creativas de la artista, sus vivencias personales y su estado emocional.