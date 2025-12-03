Agro.- Jean Leon lanza la añada 2018 de su vino Vinya La Scala Cabernet Sauvignon Gran Reserva

El vino Vinya La Scala Cabernet Sauvignon Gran Reserva 2018. - JEAN LEON

BARCELONA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Jean Leon ha lanzado la nueva añada 2018 del Vinya La Scala Cabernet Sauvignon Gran Reserva, su vino ecológico del Penedès (Barcelona), informa en un comunicado este miércoles.

Este vino es de producción limitada, elaborado "únicamente con añadas excepcionales" y la botella está decorada con una obra de la artista gerundense Assupció Mateu.

La directora de la bodega, Mireia Torres, ha explicado que el Vinya La Scala representa el "compromiso con la excelencia y la creatividad".

El vino procede de una pequeña parcela de suelos arcillo-calcáreos de ocho hectáreas que Jean Leon y el enólogo Jaume Rovira plantaron en 1963.

La añada 2018 estuvo marcada por las lluvias, con una primavera fresca y húmeda y un verano cálido, y el vino ha envejecido 24 meses en botas de roble francés y tiene una crianza mínima de tres años en botella.