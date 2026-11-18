Imagen de la jornada Alimentar el futur: la indústria agroalimentària davant el seu moment decisiu'. - FOMENT DEL TREBALL

BARCELONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La jornada 'Alimentar el futur: la indústria agroalimentària davant el seu moment decisiu', organizada este miércoles por Kreab en colaboración con Foment del Treball en Barcelona, ha abordado los diferentes retos que ejercen presión sobre el sector agroalimentario como es la "regulación creciente" en los ámbitos europeo, estatal, autonómico y local.

El encuentro ha reunido tanto al sector primario y a la industria como a las administraciones, con la presencia de la secretaria general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria del Gobierno, Ana Rodríguez Castaño, y el director general de Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia de la Generalitat, Joan Gòdia, explica la patronal en un comunicado.

También han participado el vicesecretario de Foment, Baldiri Ros, y el director de asuntos públicos de Kreab, Ignasi Font, y ha contado con dos mesas redondas sobre la cadena de valor y la industria alimentaria.

Según Foment, los diferentes participantes de la jornada han coincidido en apuntar a dicha regulación como uno de los retos del sector, junto con las exigencias de sostenibilidad, la presión sobre los márgenes, las nuevas demandas en materia de salud y la revolución tecnológica.