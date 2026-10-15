Agro.- Una media 9.963 mujeres trabajaban en el sector primario en Catalunya hasta agosto

Jornada del Día Internacional de las Mujeres Rurales celebrada este jueves en Girona - GOVERN DE LA GENERALITAT

GIRONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una media de 9.963 mujeres han trabajado en los ámbitos de la agricultura, la ganadería y la pesca en Catalunya entre enero y agosto de 2026, y representan el 28% de las solicitudes para nuevas incorporaciones a la empresa agraria en la última década, según datos compartidos por la Conselleria de Agricultura de la Generalitat.

Son datos compartidos en el marco del Día Internacional de las Mujeres Rurales, y por el que las consellerias de Agricultura y de Igualdad han celebrado este jueves una jornada de reconocimiento en Girona, junto con la colaboración de Dones de Bosc, la Associació de Dones del Món Rural, la Associació Catalana de Dones de la Mar y la Organización de las Naciones Unidas por la Agricultura y la Alimentació (FAO).

El departamento ha destacado que las mujeres representan el 48% de la población residente en municipios rurales en Catalunya, una presencia "esencial" para garantizar la vitalidad de los pueblos, mantener los servicios y generar actividad económica y cohesión territorial.

Las comarcas con una mayor tasa de feminización, de igual o mayor del 30%, son el Baix Ebre, Ribera d'Ebre, Baix Camp, Terra Alta y Montsià (Tarragona) y el Pla Urgell y el Pallars Jussà y Sobirà (Lleida).

Además, la conselleria ha destacado que la presencia femenina en la formación profesional agraria y marítima ha aumentado de un 25% a un 32% entre 2020 y 2024, y en las juntas directivas de los grupos de asociación social de un 9% a un 47%.