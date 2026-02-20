Agro.- Mercolleida pide evitar una "alemanización" de España en la lucha contra la PPA

Archivo - Los miembros de la Junta de Precios del Cerdo Cebado de Mercolleida - MERCOLLEIDA - Archivo

LLEIDA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Mercolleida ha pedido evitar una "alemanización" de España en la lucha contra la peste porcina africana (PPA), alegando que en Alemania llevan 5 años conteniendo la enfermedad, lo que ha provocado numerosas afectaciones en el sector porcino del país.

Así lo ha expresado en un comunicado este viernes la reciente detección de 3 casos fuera del radio inicial en el entorno de Collserola (Barcelona), concretamente en Molins de Rei (2) y Sant Feliu de Llobregat (1), en la provincia de Barcelona.

"Son los ganaderos de toda España los que ya están pagando ahora la factura de la PPA; hay que evitar una "alemanización" de España", ha subrayado la lonja, que detalla que desde que empezó a afrontar la enfermedad en septiembre de 2020, Alemania ha perdido un 25% de su producción porcina y ha cerrado 5.000 explotaciones.

Para evitar una situación similar, ha instado a adoptar "medidas realistas sobre el terreno" bajo el amparo de enfoques legislativos y científicos, considerando que las medidas tomadas hasta ahora no son lo suficientemente efectivas, en sus palabras.

Mercolleida ha incidido en que el sector porcino "es el tercer sector económico de Catalunya y aporta sostenibilidad laboral en las zonas más despobladas del territorio", por lo que ha exigido que se le de una consideración a la altura de su relevancia.