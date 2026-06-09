Agro.- Morera (Grup Vall Companys) afirma que el sector porcino está en "transformación" por la IA

Albert Morera - XEVI VILAREGUT - CÁMARA DE BARCELONA

BARCELONA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director general de la división de porcino del Grupo Vall Companys, Albert Morera, ha afirmado que el sector "se encuentra en plena transformación de la mano de la inteligencia artificial y la robotización" y que se notará más en la próxima década.

Morera ha sido el protagonista del segundo Dinar Cambra Osona en Vic (Barcelona), con una ponencia sobre la situación actual y futura del sector, informa la Cámara de Barcelona en un comunicado este martes.

En el panorama internacional, el directivo ha lamentado las distorsiones que provoca la geopolítica, aunque las ha contrapuesto a la importancia de internacionalizar la empresa para seguir compitiendo a escala global.

Ha afirmado que "España está llamada a ser el mercado productor de referencia para el consumidor europeo" en el sector porcino por su estructura de producción.

El ciclo de encuentros en que ha participado Morera es una iniciativa de la corporación para "generar espacios de reflexión e intercambio" entre empresarios del territorio, y en esta ocasión se han reunido 35 empresarios.