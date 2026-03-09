Agro.- Nace la marca MAAC para poner en valor la miel producida por apicultores catalanes

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, durante la presentació de la nueva marca Mel d'Apicultores i Apicultors de Catalunya (MAAC) - GENERALITAT

BARCELONA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Associació d'Apicultores i Apicultors de Catalunya (AAAC), Agroxarxa y la Generalitat han presentado este lunes la nueva marca Mel d'Apicultores i Apicultors de Catalunya (MAAC), con el objetivo de identificar y poner en valor la miel producida en Catalunya.

El acto, que ha tenido lugar en la sede del Institut d'Estudis Catalans (IEC) de Barcelona, ha sido presidido por el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, y ha contado con la presencia de representantes del sector, de cargos del departamento y de la asociación impulsora, informa la Conselleria en un comunicado.

Ordeig ha defendido que la miel es "un tesoro gastronómico que se recolecta desde hace siglos y que ha contribuido al desarrollo de los territorios rurales de Catalunya".

"Ahora, el Govern reconoce por primera vez este producto como un símbolo identitario de país y un producto excelente que es necesario querer y consumir por la gran cantidad de beneficios que aporta a la salud, la gastronomía y a nuestro territorio", ha subrayado.

UN VOLUMEN PRODUCIDO "INSUFICIENTE"

Según el departamento, Catalunya produce aproximadamente unos 2 millones de kilos de miel al año, sin embargo este volumen "es deficitario porque su consumo es mucho más elevado", y su impacto en el mercado está afectado por la competencia de mieles importadas a bajo precio y la falta de conocimiento del consumidor, a su juicio.

Esta situación provoca que más del 50% de la miel vendida en Catalunya "puede ser de importación o mezclada, hecho que a menudo hace que no se cumplan los requisitos para garantizar una buena frescura y trazabilidad".

El impulso del sello se enmarca dentro del Pla d'Acció de la Mel 2025-2028, impulsado por el Departamento de Agricultura y consensuado con el sector, que se despliega a través de 6 ejes y 39 acciones concretas para fomentar la producción local y la sostenibilidad de las explotaciones.