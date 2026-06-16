Agro.- Nestlé dona 1.500 cápsulas de café y 3 cafeteras a Cruz Roja para su vehículo de emergencias

GIRONA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La fábrica de Nestlé en Girona ha donado más de 1.500 cápsulas de café y 3 cafeteras a Cruz Roja para abastecer al vehículo de la entidad con el que se da respuesta a situaciones de emergencia como incendios, inundaciones y grandes accidentes, informan ambas este martes en un comunicado conjunto.

En coordinación con Protección Civil, el vehículo ofrece atención las 24 horas al día todos los días al año a los diferentes equipos de intervención como Bomberos de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, Agents Rurales y policías locales, durante situaciones de emergencia en las que "es esencial garantizar la alimentación e hidratación a los afectados y equipos de intervención".

El director del centro de producción de Nestlé en Girona, Arnau Pi, ha defendido que en estas situaciones "cada recurso cuenta", y con la donación buscan aportar soluciones concretas que faciliten el trabajo de los equipos de intervención y mejoren la atención a las personas afectadas.