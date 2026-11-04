Publicado 04/11/2026 19:17

Ordeig afirma que han habido 318 infracciones por abuso de la cadena alimentaria desde 2018

El conseller de Agricultura de Catalunya, Òscar Ordeig, en una imagen de archivo.
El conseller de Agricultura de Catalunya, Òscar Ordeig, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha afirmado que se han impuesto 318 infracciones desde el año 2018 por abusos en la cadena alimentaria en el sector agrícola, y ha detallado que en el sector vinícola el Govern tiene 50 expedientes abiertos que se están investigando por "no pagar" la uva al precio fijado.

En respuesta a una interpelación en el pleno del Parlament este miércoles por parte de la diputada de ERC, Montse Bergés, ha defendido que es necesario que los agricultores, ganaderos y pescadores se ganen la vida a un precio justo y ha explicado que este jueves se convocará la mesa del Código de buenas prácticas para analizar estas sanciones y el reparto de los márgenes comerciales y ver si "se puede hacer alguna cosa más".

El conseller ha dicho que el sector vive un momento "preocupante" coincidiendo con diversos conflictos bélicos a nivel global que están encareciendo el precio de las materias primas y la energía.

Por ello, ha sostenido que hay que "acelerar y avanzar" para que los agricultores tengan energía renovable barata a su disposición, y ha añadido que también se debe avanzar en el campo de los fertilizantes.

También ha defendido que la superficie agraria se debe proteger y blindar porque, advierte, cuanto menos terreno agrícola exista más subirán los precios, y ha añadido que están trabajando una propuesta con la Diputación de Barcelona para poner "al día" los parques agrarios.

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