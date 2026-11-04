Ordeig afirma que han habido 318 infracciones por abuso de la cadena alimentaria desde 2018

El conseller de Agricultura de Catalunya, Òscar Ordeig, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha afirmado que se han impuesto 318 infracciones desde el año 2018 por abusos en la cadena alimentaria en el sector agrícola, y ha detallado que en el sector vinícola el Govern tiene 50 expedientes abiertos que se están investigando por "no pagar" la uva al precio fijado.

En respuesta a una interpelación en el pleno del Parlament este miércoles por parte de la diputada de ERC, Montse Bergés, ha defendido que es necesario que los agricultores, ganaderos y pescadores se ganen la vida a un precio justo y ha explicado que este jueves se convocará la mesa del Código de buenas prácticas para analizar estas sanciones y el reparto de los márgenes comerciales y ver si "se puede hacer alguna cosa más".

El conseller ha dicho que el sector vive un momento "preocupante" coincidiendo con diversos conflictos bélicos a nivel global que están encareciendo el precio de las materias primas y la energía.

Por ello, ha sostenido que hay que "acelerar y avanzar" para que los agricultores tengan energía renovable barata a su disposición, y ha añadido que también se debe avanzar en el campo de los fertilizantes.

También ha defendido que la superficie agraria se debe proteger y blindar porque, advierte, cuanto menos terreno agrícola exista más subirán los precios, y ha añadido que están trabajando una propuesta con la Diputación de Barcelona para poner "al día" los parques agrarios.