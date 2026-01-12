Agro.- Ordeig defiende la interconexión del río Montsant con el canal Garrigues Sud (Lleida)

Archivo - Momento de la visita. - GENERALITAT - Archivo

TARRAGONA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha defendido la interconexión del río Montsant con el canal Garrigues Sud (Lleida) para garantizar el agua urbana y de regadío, informa el Departamento en un comunicado este lunes.

Ordeig ha visitado las obras de la cañería que permitirá esta interconexión y ha dicho que demuestran que "la política sirve para que la gente pueda vivir y tener oportunidades en el territorio".

El objetivo es dotar de agua las poblaciones y los regadíos de la cuenca del Montsant que se abastecen del embalse de Margalef (Tarragona).

Está previsto que se beneficien los regantes de Palma d'Ebre (Tarragona), y los de la cuenca del Montsant en el Priorat: Margalef, la Bisbal de Montsant, la Figuera, Cabacés y la Vilella Baixa.

Estas obras permiten poner fin a las "conexiones en precario" que se realizaron durante la última sequía para garantizar aportaciones mínimas de agua.