Agro.- Ordeig ve "clave" para la soberanía alimentaria conectar el sector con espacios como DFactory

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Catalunya, Òscar Ordeig; la secretaria de Alimentación, Rosa Cubel; el presidente ejecutivo del CZFB, Pere Navarro, y su directora general, Blanca Sorigué - CZFB

BARCELONA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha asegurado que conectar el tejido agroalimentario de Catalunya con espacios de innovación como el DFactory Barcelona es "clave para reforzar la soberanía alimentaria, generar valor añadido y dar respuesta a los grandes retos de futuro".

Lo ha dicho este lunes durante su visita al DFactory, acompañado por la secretaria de Alimentación, Rosa Cubel, donde han mantenido una reunión de trabajo con el presidente ejecutivo del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro, y la directora general del CZFB, Blanca Sorigué, informa la entidad en un comunicado.

Durante la visita, el CZFB le ha presentado al conseller el modelo que ha impulsado para liderar la transformación industrial hacia una economía "más digital, sostenible y conectada, con el DFactory Barcelona como epicentro de este cambio".

En este sentido, Ordeig ha afirmado que el DFactory Barcelona es un "ejemplo muy claro de cómo la innovación, la tecnología y la colaboración entre sectores pueden contribuir a transformar la economía productiva del país".

Para él, las soluciones que se desarrollan en este ecosistema, vinculadas a ámbitos como la inteligencia artificial, la robótica avanzada, la biotecnología, la sensorización o el uso de datos, abren nuevas oportunidades para el sector agroalimentario: "Pueden ayudarnos a avanzar hacia una producción más eficiente, sostenible y competitiva".

SECTOR AGROALIMENTARIO

Navarro ha destacado que el sector agroalimentario es "uno de los grandes activos económicos y sociales" del país, y también uno de los ámbitos donde la innovación puede generar un impacto más directo sobre la competitividad, la sostenibilidad y la calidad de vida de las personas.

Por su lado, Sorigué ha subrayado que DFactory es un ecosistema vivo, "donde las tecnologías más avanzadas se convierten en soluciones concretas gracias a la colaboración entre empresas, talento e instituciones".

Actualmente, el DFactory se encuentra al 100% de ocupación, con 46 empresas instaladas que generan más de 300 puestos de trabajo directos y más de 1.200 indirectos, lo que ha permitido el desarrollo de 63 patentes a nivel mundial.