Ordeig ve exceso de normativas en el sector primario: "No puede ser que todos regulen"

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig - PARLAMENT

BARCELONA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha lamentado el exceso de normativas que tiene el sector primario: "No puede ser que todos regulen".

Lo ha dicho este martes durante la Comisión de Seguimiento del Deslpiegue de las actuaciones de la Agenda Rural de Catalunya en el Parlament, en la que ha añadido que es necesario que el sector primario tenga una mayor influencia ante la Unión Europea, el Gobierno y la Generalitat.

Ordeig ha añadido que este exceso de regulación acaba recayendo "sobre las personas que viven y trabajan en el mundo rural, especialmente agricultores y ganaderos".

"Evidentemente que son necesarios los controles, que es necesario hacer las cosas bien, pero si no tenemos agricultores y ganaderos, como también propietarios forestales, los problemas se multiplicaran", ha asegurado.

PRODUCTOS LOCALES

Ordeig ha subrayado que hay "un problema de concienciación de los consumidores" en el consumo de productos locales, y ha aceptado que es un reto para el Govern.

"La mitad de los problemas que tenemos, no los tendríamos si los consumidores estuvieran los suficientemente concienciados", ha asegurado.

Ha dicho que es "impresentable, incocebible" que restaurantes catalanes no tengan en sus cartas vinos o aceites catalanes y ha subrayado la necesidad de encontrar fórmulas para que estos productos estén presentes en la restauración y en los hogares.

GRUPOS PARLAMENTARIOS

El diputado de Junts Ignasi Prat ha explicado que la soberanía alimentaria pasa por la capacidad de Catalunya de "continuar produciendo los alimentos" que se consumen.

Desde ERC, Montse Bergés ha pedido una "propuesta clara, fuerte y conjunta" ante la Unión Europea para la nueva Política Agraria Común (PAC) que se iniciará en 2028.

Eva García, del PP, ha subrayado que la soberanía alimentaria "no depende de documentos, depende de cuántos agricultores continúan trabajando la tierra".

El diputado de Vox Rafael Villafranca ha dicho que la agenda rural debe evitar el cierre de explotaciones, favorecer el relevo generacional y mejorar la rentabilidad del sector primario.

Manel Ezquerra, del PSC, ha celebrado la unidad mostrada por alcaldes de diferentes partidos políticos alrededor del Estatut de Municipis Rurals.