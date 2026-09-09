Archivo - Una valla indica la prohibición del acceso al Parque Natural de Collserola. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El acceso al Parc Natural de Collserolla (Barcelona) continuará cerrado durante "al menos" 3 meses más, en el marco de las medidas implantadas por el Govern de la Generalitat para evitar la propagación del brote de peste porcina africana (PPA).

Lo ha explicado el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, este miércoles en declaraciones a TV3 recogidas por Europa Press, en las que ha afirmado que se mantendrá la prohibición para garantizar la seguridad de las personas y de la crisis sanitaria y para evitar asustar a los animales y la propagación del virus.

Ha pedido la colaboración y concienciación de la población, a la que también ha pedido disculpas: "Ojalá pudiéramos haberlo hecho más rápido", ha dicho Ordeig.

Únicamente la semana pasada se detectaron 5 nuevos casos positivos en Catalunya, todos en la zona declarada de alto riesgo, y después de dos semanas sin que se hubieran detectado nuevos casos.

El primer caso positivo de PPA se detectó hace 10 meses y hace 6 que se cerró el acceso al parque natural, y hay 19 municipios incluidos en la zona de alto riesgo con restricciones similares.